Augusztusban is folytatódik a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) nyári tanszergyűjtő akciója. A „Radírozzuk ki a különbségeket!” elnevezésű kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő családok számára könnyebbé tegyék a tanévkezdést. Az MRSZ idei célja, hogy az adományvonalukkal megegyező számú, összesen 1 358 általános- és középiskolást támogassanak. A diákok között nemcsak magyarországi, hanem erdélyi, kárpátaljai, délvidéki gyermekek is szerepelnek, és csaknem száz, nevelőszülőknél élő fiatal is részesül majd tanszercsomagban.

A gyűjtési akcióhoz pénzzel és újonnan vásárolt tárgyi adományokkal is hozzá lehet járulni. A legnagyobb szükség iskolatáskára, füzetre, tollra, ceruzára, radírra, tolltartóra, filctollra, zsírkrétára, vízfestékre, temperára, rajzlapra, vonalzóra, torna­zsákra, körzőre van.

Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat országos irodáiban lehet leadni. Augusztusban pedig országszerte több áruházi gyűjtésen is támogatható a kezdeményezés. Marosi Gábor