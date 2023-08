Egyiptomi stílusban készített sakk-készletet a kaposvári Lázár Zoltán. A sakkrajongó mindig is kacérkodott az ötlettel, hogy az általa igen kedvelt történelmi korszakot összehozza kedvenc játékával. Gyakorlott sakkozónak is furcsa lehet első látásra Lázár Zoltán egyedi figurás sakk-készletével játszani. A világos bábuk egyiptomi köntösben, a sötétek római hadseregként vonulnak a hieroglifákkal díszített táblán. Legújabb podcastünkben a tábla készítéséről is beszélt az alkotó, aki elárulta azt is, hogy a nem csak a hétköznapokban, de a szerelemben is hasznos lehet a sakktudás.