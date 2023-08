Megállás nélkül dolgoznak a pékségek az egyik kaposvári üzemben. Hagyományos kovász mellett élesztőt is használnak. – Minden pékárunál meg van a szabály, hogyan kell elkészíteni, például a gyökérkenyérhez 24 órás kovászt használunk, a parasztkenyérbe dupla mennyiséget teszünk és a dagasztás után legalább 45 percet pihentetjük a tésztát, majd formázzuk és kisütjük – mondta Ojtó Lajos, a kaposvári Slendy pékség tulajdonosa.– Augusztus 20-a előtt megnő a forgalmunk, több száz kenyér készül, nagyon népszerűek a parasztkenyerek – emelte ki Ojtó Lajos. Hozzátette: az ünnepek előtt csak az vesz szénhidrát csökkentett vagy barna kenyeret, akinek az egészsége miatt ezt kell fogyasztania. Idén az ünnepek előtt nem tapasztalható áremelkedés. – Nem lett drágább és olcsóbb sem a kenyér, kicsit mérséklődött a liszt ára, amely segített a pékségek helyzetén – emelte ki Ojtó Lajos. Tóth Tamás, a Desedai Pékség ügyvezetője elmondta: náluk is augusztus 20-a előtti napokban jóval több kenyér fogy. – Rendeltek nagyobb parasztkenyeret, apróbb Erzsébet kenyeret is, amelyet a templomban szentelnek meg – mondta el a pékség tulajdonosa.