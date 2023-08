Esős időben, illetve nagyon erős szél esetén a gyűrűzés szünetel. A napi munka és a látogatás menete az óránkénti hálóellenőrzések köré szerveződik. Az érdeklődők a madártani szakemberek vezetésével egy erre a célra felállított bemutató hálót is megtekinthetnek és részesei lehetnek a gyűrűzésnek. Ennek végén lehetőség van fotók készítésére és az állatok megsimogatására is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Budapesti Helyi Csoportja tizedik alkalommal szervez nyári madárgyűrűző akciót Budapesten, a cinkotai Naplás-tónál, ahova augusztus 10-30. között szeretettel várja az érdeklődőket hétköznap és hétvégén is.

A tavalyi évben 48 madárfaj 2893 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűzőtáborban. Éppen ezért a televíziós stábok számára is remek felvételkészítési lehetőség kínálkozik. Erre a reggel 7-9 óra közötti időszak a legalkalmasabb, ekkor lehet legnagyobb bizonyossággal madárra számítani. 10-18 h között a madármozgás megáll, illetve a hálókat is összehúzzuk.

Augusztus 17-20. között rovarász programok is lesznek, vízipók-csodapók bemutató várja az érdeklődőket 17:30 - 18:30 között, illetve éjjeli lepkészés 20:30-tól éjfélig.

A tábor a Naplás-tó déli gátján, a sorompó mögött kezdődő aszfaltozott úton, gyalog közelíthető meg mintegy 250 méteres sétával.