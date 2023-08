A kertművelés, a konyhakert gondozása az egyik legfenntarthatóbb kertészeti tevékenység – fogalmazott az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Országosan több száz kertbarát körbe szerveződve, sok ezren kedvtelésből ültetnek, palántáznak, öntöznek és gondoskodnak a környezetüket szebbé tevő dísznövényekről és a saját, vagy akár a család élelmezését is biztosító zöldség és gyümölcstermésről. Sokan a megtermelt felesleget értékesítik, ezzel is segítve a családi kassza egyensúlyát. Ezekben a civil szervezetekben barátságok szövődnek, tapasztalatok cserélődnek, amelyeket a kezdő kertészkedőkkel is megosztanak.

Az államtitkár arra emlékeztetett, hogy 2010-ben az új kormány egyik lépésével lebontotta a kistermelők számára addig meglévő értékesítési akadályokat, jogi gátakat. Ennek eredményeként ma, egy kistermelő a saját maga által termelt zöldséget, gyümölcsöt, vagy az ebből készített lekvárt, savanyúságot, szörpöt a lakhelyén, vagy vásárokon, piacokon közvetlenül a fogyasztók számára - a korábbi bürokratikus gátak helyett - jelentős könnyítéssel tudja értékesíteni. Ez a jövedelemszerzési lehetőség a család számára komoly keresetkiegészítést jelenthet.

De vannak, akik csupán kedvtelésből, időtöltésből, saját fogyasztásra kertészkednek, tanítgatják gyermekeiket, unokáikat. Sokszor halljuk – mondta az államtitkár, hogy a kertek művelése elsősorban az idősebb generációhoz kapcsolódik, amely tevékenységhez a fiatalabbak egyre kevésbé vonzódnak. Ezen szeretne változtatni többek között az elmúlt években új erőre kapott iskolakert fejlesztési program. Régen szinte minden iskola mellett működött valamilyen kert, amelyet a diákok tarthattak karban, ezek most újraélednek. Lelkes pedagógusok, iskolák, szülők teremtik meg a feltételeket ahhoz, hogy a gyerekek - akár városi körülmények között - megtapasztalhassák, hogyan kell palántázni, gondoskodni a növényről, hogy aztán élvezhessék annak hasznát. Megtanulják, a

növények miként fejlődnek, mi kell ahhoz, hogy szépen virágozzanak, bőven teremjenek. Hozzászokjanak a kertészkedéshez és szeressék azt.