– Füzeteket, íróeszközöket, festéket és mappát is vásároltunk – mondta kedden Zatykóné Békési Ildikó az egyik kaposvári papír-írószer áruházban.

– Második osztályos unokámnak vettük meg azokat a felszereléseket, amiket a tanítójuk javasolt. Szerencsére mindent egy helyen sikerült beszerezni, nagyjából 25 ezer forintot fizettem. Úgy érzem, időben jöttünk, nyugodt körülmények között szerettem volna mindent megvenni, a következő napokban ugyanis nyilvánvalóan beindul az igazi vásárlói roham. A vakáció utolsó pillanatait kihasználva, hogy a közelgő tanévkezdés emlékezetes legyen, a nagymama még egy kutyás íróasztali mappával is meglepte a nyolcéves kislányt a vakáció utolsó napjaiban.

Gerhát Györgyi, a kaposvári Mega-Papír 2004 Kft. ügyvezető-tulajdonosa azt mondta: időben eloszlik náluk a forgalom. Szép számmal akadtak olyanok, akik már júliusban megvették az összes holmit, különösen lelkesek az első osztályos gyermekek szülei, egyesek viszont az utolsó pillanatig halogatják a vásárlást. A helyi és környékbeli vevőkön kívül marcali, pécsi, nagybajomi és kadarkúti vásárlókat is kiszolgáltak az utóbbi napokban. Pillanatnyilag az első osztályosok tanévkezdése a legdrágább, a végszámla könnyen elérheti a 30 ezer forintot, ám ha valaki például divatos táskát, tornazsákot vásárol a kisfiának, kislányának, abban az esetben ennél lényegesen többet fizethet.

– Leginkább a papírtermékek drágultak, tavaly óta csaknem 60 százalékkal nőtt egyes füzetek, illetve a rajz- és írólapok ára – hangsúlyozta. – Az íróeszközökért, így a ceruzáért, radírért 20-30 százalékkal fizetnek többet a vevőink. Több ezer fajta terméket forgalmazunk, s a fémből készült ceruzahegyezőknél is 60 százalékos áremelkedés tapasztalható. Van olyan grafitceruza, amelyik alig 20 forintba kerül, míg a másik ennek az ötszörösébe. Az iskolatáskák mellett a hátizsákoknál is nagy szórás tapasztalható az árakban.

Már javában zajlik a tanévkezdési bevásárlási szezon a a legnagyobb hipermarketekben. A Tescónál összesen több mint 3,8 millió tanszer közül válogathatnak. A társaság sajtóosztálya közölte: 2,5 millió füzettel, 1,2 millió írószerrel, 60 ezer tolltartóval és a 50 ezer táskával indították az idei tanévkezdési szezont. Többféle módon is támogatják az iskolakezdést, szeptember 5-ig hoszteszek segítenek eligazodni a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy a különböző osztályokban tanulóknak milyen tanszerekre van szükségük.



Luxus a kallódás



– Rengeteg szép holmit árulnak, de nagyon észnél kell lenni – mondta egy 34 éves édesanya az egyik kaposvári üzletben. – Két gyermekünk van, 4. és 5. osztályosok, s legalább 40 ezer forintot költök el a héten. Figyelek a minőségre, de drága holmikra nem adok ki egy fillért sem. Luxus, ha a nem használt iskolaszerek összevissza kallódnak otthon.



Fotó: Muzslay Péter

Drága a tempera és a tolltartó



Az első osztályosok által használt vonalas füzet 349 forintba kerül, a négyzetrácsos matematikafüzet 229 forint, s ennyiért kínálják a hangjegyfüzetet is az egyik nagy kaposvári Berzsenyi utcai áruházban.

Egy háromdarabos ecsetkészlet 849 forint, az akrilfestékért már elég komoly summát, alsó hangon 2799 forintot kérnek, a tempera 3099 forint. Filctoll általában nem szükséges elsőre, de a legolcsóbb csomag 1929 forintba kerül. Négy grafitceruza 539 forint, egy tizenkét darabos csomagért 1369 forintot hagynak a kasszában a vevők. Tolltartó is van a kínálatban, az egyikért 3990 forintot kell fizetni, s a nagyobb gyerekeknek a körzőkészletet 1219 forintért vehetik meg a szülők.