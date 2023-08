Wald Péterné Tompos Tímea balatonlellei hitoktató számára öröm a készülődés, az alkotás-kísérletezgetés, mivel minden ilyen jellegű tevékenység feltölti. Azt vallja: a gyerekek mosolya, lelkesedése és szeretete mindent megér.

– A most induló tanévben is óvodától középiskolás korosztályig tartok hittanórákat és foglalkozásokat – mondta a nagy szakmai múlttal rendelkező hitoktató. – Szeretnénk folytatni és megerősíteni azt, ami az elmúlt tanévben elkezdődött és remekül működött. Arra törekszünk továbbra is, hogy a gyerekeken keresztül a családokat is megszólítsuk. Szeretnénk, ha aktív és tevékeny résztvevői lennének a plébánia életének. Erre kiváló alkalmak a Hívogató-diákmisék és az ezeket követő közösségépítő zsíroskenyér-partik és beszélgetések.

Ezeken a szentmiséken a hittanos diákok énekükkel teszik még szebbé a liturgiát, melyre a tanév során folyamatosan készülünk, így még inkább otthonosabban érezhetik magukat a templomban. Ezen kívül szeretnénk különféle családi programokat, foglalkozásokat és kirándulásokat szervezni.

Megtudtuk: az iskolai kötelező hit- és erkölcstan mellett a hittanszakkörök is népszerűek, ahol a diákok kötetlenebbül tudnak tanulni, beszélgetni és játszani, egyes csoportokkal a szentségek vételére készülni. Az egyházi évhez kapcsolódóan a következő tanévben is számos lehetőségük lesz mind a gyerekeknek, mind a középiskolás fiataloknak bekapcsolódni az egyház és a közösség életébe. Fontos állomás ezen az úton az adventi gyertyagyújtás, a betlehemes játék, a keresztút-járás, s a zarándoklat.

A balatonlellei hitoktató ugyan előrelátóan készül a tanévre, de – ha szükséges –, az újratervezéstől sem riad vissza. A cél az, hogy a rábízottak rajta, illetve a közösségen keresztül Jézust szeressék és legyenek a jövő egyházának aktív tagjai. Szerencsére sok lelkiismeretes és jó szándékú támogatója van, sok család segíti a munkáját, ezen kívül háttérimákkal is támogatják szolgálatát, melyért végtelenül hálás.