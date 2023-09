233 éve született Ságváron Vámosi Pap István író és könyvtáralapító esperes-lelkipásztor. A település neves szülöttére emlékezett a ságvári református gyülekezet istentisztelet keretében. Munkásságát Dancs Ferenc főgondnok mutatta be, s emellett a ságvári templomban minikiállítást is rendeztek a tiszteletére, melyben korabeli dokumentumok, könyvei, gondolatai és portréja is helyet kapott.

Vámosi Pap István Nemesvámoson szolgált 35 évig, és az 1841-es tűzvész után a Veszprém megyei településen nemcsak a templomot, a parókiát, hanem később az iskolát is rendbehozatta. Megtakarított pénzéből pedig könyvtárat alapított. Vámosi Pap István példás családi életet élt, hat gyermeket neveltek fel feleségével. Nemcsak kitűnő szónok, de termékeny egyházi író is volt.

Az 1820-as években részt vett a keresztyén felekezetek egyesülését célzó vitákban. Ebben a témában írta meg egyik híres művét, A vallási egyesülés ideálja… kezdetű könyvét. Munkáiban Immanuel Kant filozófiáját követte.