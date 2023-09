A második világháború idején elhunyt katonákra a precíz német dokumentációk és a helyi idősek emlékezete alapján bukkantak rá. – A feltárást végzők pontosan tudták a katonák rangját, életkorát, nevét és németországi lakhelyét is – emelte ki Flinger Tamás. – A nyolc német katonát 1945. március 30-án temették el a településünkön. Jelöletlen sírokban feküdtek és néhány holttestre az évek alatt rá is temettek. Nem ez volt az első exhumálás a faluban. 1993-ban négy katona maradványait ásták ki, a többi sír azonban érintetlen maradt.

A testeket 1945-ben sátorponyvába tekerték be, és úgy tették le a földbe. Ezt bizonyítja az is, hogy előkerültek a föld alól a sátorponyva rögzítőgyűrűi is. Flinger Tamás kiemelte, nadrág- és zubbonygombot, dögcédulát és aranyfogat is találtak az ásáskor. Az elesett katonák személyes tárgyait elküldik a leszármazottaiknak, a földi maradványaikat pedig végső nyughelyre, a budaörsi katonai temetőbe helyezik majd el decemberben.