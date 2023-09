A stressz már szinte a mindennapjaink részévé vált, de szerencsére ma már számos nagyszerű módszer létezik, amelyek segítségével enyhíthetjük a bennünk felgyülemlett feszültséget és a ránk nehezedő nyomást. Összeállításunkban elhoztunk néhány gyógyteát, amiket alkalmazhatunk önmagukban, de akár gyógyszeres kezelések kiegészítőként is megállják a helyüket.

Javítja az emésztést, epeműködést serkentő, epegörcsoldó, szélhajtó hatású és nyugtatja a fájó torkot. Étvágyjavító, segíti az emésztést, de puffadás esetén is bátran kortyoljunk belőle. Oldja a menstruációs görcsöket, de hidegen fogyasztva émelygést és hányingert is csillapít. De a borsmenta a fájdalom enyhítésében is a segítségünkre lehet, ellazítja az izmokat, élénkíti a vérkeringést és csökkenti a stresszt.

Kamilla

A kamilla teát évszázadok óta használják a természetes orvoslás területén. Tele van antioxidánsokkal, megkönnyíti a székelést anélkül, hogy meghajtaná az embert, ily módon közvetve alkalmas az aranyér belső kezelésére, a fájdalom enyhítésére. Hatékonyan segít ellazulni, valamint jelentősen hozzájárul a depresszió, a szorongás és a stressz kezeléséhez. Jótékony hatásait lefekvés előtt is kiélvezhetjük, amennyiben képtelenek vagyunk elaludni.

Levendula

A könnyen szaporítható és kevés törődést igénylő növény teája erősíti az immunrendszert, frissítően hat testre és lélekre, remek görcsoldó, fejfájás-csillapító, valamint az egyik legjobb gyógynövényes nyugtató, amely idegnyugtató hatással is rendelkezik. Továbbá jól alkalmazható az idegi alapú gyomor- és bélbántalmak kezelésére.

Citromfű

Az egyik legenyhébb idegnyugtató hatású gyógynövényünk, ami alvási zavarokra, a kezdeti depresszió tüneteire és az ideges eredetű szívpanaszokra is használható. Az egyedülálló aromájú teája serkenti a máj működését, kiváló emésztőjavító, valamint szabályozza a pajzsmirigy működést és csökkenti a túltermelésből adódó idegességet. A frissen főzött citromfűtea bővelkedik antioxidánsokban, így támogatást nyújt hasi panaszok (menstruációs görcsök) enyhítésében is.

Orbáncfű

A ma már itthon is népszerű gyógynövénnyel eredményesen kezelhető a gyomorideg, az enyhébb, szezonális depresszió és az egyre több embert érintő pánikroham. Nyugtató, gyulladáscsökkentő hatása miatt fekélybetegség esetén is alkalmazható. Javítja a hangulati ingadozásokat, enyhíti a szorongást, csökkenti a menstruáció előtti tünetek súlyosságát, immunerősítő, véd a vírusfertőzésektől. Folyamatos fogyasztása nem javasolt