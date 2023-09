Először az önkormányzathoz fordult támogatásért, de Kisfalusi András akkori polgármester azt javasolta, hogy tartson egy kiállítást, mégis csak tudják, hogy mit támogatnak. Így kezdődött. Az első kiállítás Mernyén, majd a szomszédos Somogygesztiben volt, utána a megyei rendőr-főkapitányságon. Az Alpoktól az Adriáig kiállításon a sportcsarnok egész előterét megkapta.

– Telefonáltam művelődési házakba, ahol általában pozitív visszajelzést kaptam, így jutottam el Kadarkútra, Balatonlellére, Székesfehérvárra, Pécsre – idézte fel a relikviagyűjtő. 2011-ig 30 kiállítást tartottam Délnyugat-Magyarországon. Minden helyszínen csak a dicséretet és a biztatást kaptam. Végül 2011 október 5-én állandó kiállítást sikerült nyitnom Mernyén. Egyszer egy idős hölgy a Bangladesh-koncertet kérte tőlem, amit valaha a moziban látott. Természetesen megnézhette, sírt a végén, és ez nekem is megható élmény volt.

A mernyei kiállítás útra kelt Kaposfőre, majd Dombóvárra települt, ahol a megnyitó után egy hónapig volt látható. A Beatles-kiállítást Kaposváron megtekintette Pitti Katalin, az Old Boys Zenekar, Mernyén a Hoolignas, a The BlackBirds Beatles tribute zenekar, valamint Szikora Róbert, Auguszt Bárió, The Bits és sok ismerős és ismeretlen. A kiállítás bemutat első kiadású nagylemezeket az USA-ból, amelyek különböznek az angol kiadásúaktól, vannak itt képeslapok, könyvek és korabeli újságok. Fehér Attila azon munkálkodik, hogy ne merüljön feledésbe, hogy volt valami, ami egykor megváltoztatta a világ zenéjét, a divatját, a kultúráját. Szerinte ezek az emlékek tartják össze a világot.



