S akik a hétvégi menühöz kerestek alapanyagot, azok a házi csirke comb kilóját 2200 forintért szerezhették be, a mell 2400-, míg az aprólék 1900 forint volt. Tojásból ezúttal is bőséges volt a felhozatal: az S-méretű 39 forint, a mély almos 87 forint, s az árus szerint pénteken az L-es keresték leginkább, melynek darabja 79 forintba került. Szilvát 400 forintért is lehetett venni kilónként, a csemege kukoricát 150-200 forintért adták.