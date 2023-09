Az Óbudai Egyetem néhány éve kezdte meg a villamosmérnök képzést Kaposváron, s most bővíti az intézmény képzési palettáját –jelentette be Kovács Levente rektor. Erősítik a klasszikus gépészmérnöki képzést, de indítanak gazdasági képzést és informatikai üzemmérnököket is oktatnak majd Kaposváron. A rektor hozzátette: bővíteni fogják a várossal közös ösztöndíjprogramot, hogy a végzett hallgatók elköteleződjenek abban, hogy helyben vállaljanak munkát a diploma kézhezvétele után.