Szeptemberben már negyedik alkalommal bővült a Barcsi Városi Könyvtár könyvállománya. A kötetek kiválasztásakor minden korosztályra gondoltak, így a most érkezettek között több sci-fi és kalandregény is található. A gyermekrészleg is gyarapodott, oda több állatos könyv érkezett. A barcsi csöppségeknek nemcsak az új könyvek miatt érdemes meglátogatniuk a város könyvtárát, hanem azért is, mert szeptember 30-án népmese-előadás várja őket az intézményben.