Papné Szabó Ibolya igazgató azt mondta: a 2023–2024-es tanévben összesen 320 diák kezdi el a tanulmányait, közel 10 százalékkal többen, mint egy éve. A hagyományos képzés keretében a fiatalok a pék-, pék-cukrász, édességkészítő-, hentes- és húskészítménykészítő-szakmát is választhatták, s ezen kívül technikusokat is oktatnak.

A középiskolások több duális képzőhelyre járnak, így a Kometán és a Slendyn kívül a Deseda pékségbe is. Az igazgató hangsúlyozta: az élelmiszeripar továbbra is kiemelt szakterület. A végzősök számos helyi és környékbeli cégnél helyezkedhetnek el, s a húsiparon kívül a tejfeldolgozás, valamint a pékségek, sütödék is állást kínálnak. Ezen kívül a technikusok laboratóriumokban is dolgozhatnak.