Somogy vármegye térségében csütörtökön élénkülő déli, délkeleti széllel, meleg levegő áramlik a térségbe. A délnyugati országrészbe visszatérhetnek a 30 fok körüli maximumok, míg északabbra szeszélyes eloszlásban, de helyenként erősebb felhősödések zavarhatják a napsütést és egyben a melegedést is. Elszórtan, nagyobb eséllyel a déli megyékben záporok, a délután folyamán egy-két zivatar is kialakulhat, de összességében ezen a napon is csak kevés helyet érint csapadék. Este, éjjel, a délkeleti, keleti határvidéken még lehetnek záporok, de várhatóan az ország túlnyomó része felett lecsökken a felhőzet, derültebb égbolt ígérkezik. Élénk, a Dunántúl térségében erős (50-70 km/óra) lökésekkel kísért déli szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 17,

csütörtök délután 28,

péntek reggel 16 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken élénk, erős délnyugati szél, változó napsütés, majd délután, este felhősödés várható országszerte nyáriasan magas maximum hőmérséklettel. Este, éjjel már zömmel felhős égbolt valószínű. Északnyugaton hidegfront érheti el az országot. Hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

forrás: eumet.hu, met.hu, windy.com, köpönyeg.hu