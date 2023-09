– Katasztrofális helyzetben van a méhészágazat, ezért is fontos megismertetni az emberekkel a termelői mézeket – hangsúlyozta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke a Kaposvári Mézfesztivállal kapcsolatos csütörtöki sajtótájékoztatón. Kiemelte, az elmúlt néhány évben csak javítómézként alkalmazták a magyar mézeket, elsősorban az akácot. Egész Európában elterjedtek a kínai és egyéb hamis mézek, melyek elárasztották a kontinenst.

– Óriási probléma ez a méhészeknek, ezért is áll hordónyi eladatlan méz a raktárainkban – mondta Mészáros János. – A méhészek nagyon dühösek egész Európában, ezért most ott tartunk, hogy a szlovákokkal, románokkal, spanyolokkal, franciákkal összefogva szeretnénk egy olyan demonstrációt szervezni, mely felhívja a figyelmet a problémára. Előbbre kell látnunk az orrunknál, mert ha nem lesznek méhek, akkor a mezőgazdaság is bajba kerül – tette hozzá a Zselici Méhész Egyesület elnöke.

A Kaposvári Mézfesztivált szeptember 8-án és 9-én tartják. A kétnapos eseményen több mint 40 kiállítóval találkozhatnak az érdeklődők. Közülük mintegy húszan méhészek. Nem csak Somogyból, hanem más megyéből, sőt még Erdélyből is érkeznek méhészek. A fesztiválozók legalább tizenkétféle mézet kóstolhatnak meg, de lesznek olyan kiállítók, akik ennél is több különleges édességgel készülnek.