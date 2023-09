A különböző hazai felmérések szerint a háztartások 30-40 százalékának egyáltalán nincs megtakarítása, ám ez csak részben függ össze azzal, hogy sokan nem képesek arra, hogy félretegyenek pénzükből. Warren Buffet mondásától - „ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg” – érthetően messze van az átlagember attitűdje, de azt is látni lehet, hogy sok családban az ad felmentést a takarékosság alól, hogy nincs igazi célja a megtakarításoknak.

Célokkal a csábítás ellen

A háztartások leginkább az előre nem látható rendkívüli kiadások céljából takarékoskodnak, ám ez a megtakarítási cél magában hordozza a gyors hozzáférhetőséget, hiszen a maga nemében minden kiadás rendkívüli lehet – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ráadásul a szakértő szerint a megtakarítást ma sokan összekeverik a spórolással, ami inkább kevesebb költést jelent, s bizony így könnyebben is engedik el az emberek a következetességet, és akár már a következő hónapban eltekintenek a pénz megtakarításától. A mostani gazdasági helyzetben, a komoly infláció mellett ráadásul ez teljesen érthető lépés lehet – emlékeztet a szakember.

A célhoz kötött megtakarítások esetében ugyanakkor nagyobb eséllyel tesszük félre a pénzünket hónapról hónapra. Konkrét, megvalósítható és időben meghatározott célok segíthetnek számunkra abban, hogy fókuszáltak maradjunk, és következetes haladást érjünk el.

A sikerhez fontos, hogy az ilyen, célhoz kötött megtakarítások a többi pénzünktől elkülönülten legyenek, és rendszeres befizetéseink nyomán láthatóvá váljék a pénznövekmény, az, hogy egyre közelebb vagyunk a céljainkhoz. A bankok az ilyen célhoz kötött pénzek félretételéhez kínálják a célzott megtakarítási számla szolgáltatásaikat.

A megtakarítási számla nem lekötött betét, hanem egy speciális, elkülönített számla, amelyre rendszeresen, általában havonta fix összeget raknak félre az ügyfelek, de természetesen mód van arra is, hogy eseti jelleggel nagyobb összegeket is befizessünk. A célzott megtakarítások esetében ugyanakkor fontos, hogy párhuzamosan, több kitűzött cél elérését is segítsük, így egyre több pénzintézetnél van mód arra, hogy egyszerre több alszámlán tartsuk nyilván a megtakarításokat.

Segíthet a digitális malacpersely

A BiztosDöntés.hu összevetése szerint a célhoz kötött megtakarítási számlák elsődleges címzettjei a fiatalok, akik számára még kevésbé a meglévő vagyon magas hozamon történő fialtatásáról, mint inkább a vágyott célok megvalósításáról szólnak a megtakarítási tervek. Gyermekkorunkban szinte mindenki malacperselyben kezdte meg a spórolást, az idősebbek még emlékeznek az iskolai takarékbélyegre, amivel a tanév alatt lehetett pénzt gyűjteni a nyári álmok megvalósulásáért.

A megosztott megtakarítási számlák révén egyszerre indítható rövid távú megtakarítási program a jövő nyári nyaralás költségeinek finanszírozására, miközben egy másik alszámlán spórolhatunk arra, hogy 3-4 év múlva megfelelő alapunk legyen egy gépkocsi beszerzésére is. Ugyanakkor a fiatalok mellett természetesen az idősebb korosztály számára is nyitott a lehetőség ilyen típusú megtakarítási termékek indítására.