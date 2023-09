2023 júliusában a kiskereskedelem forgalmának volumene a naptárhatástól megtisztítva 7,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az élelmiszer-jellegű vegyes üzletekben 4,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,5 százalékkal kisebb lett az értékesítés volumene. 2023. január–júliusban a forgalom volumene 9,9 százalékkal lett kisebb. A főként kistelepülési üzleteket működtető Csurgó-Coopnál is tapasztalható a változás.

– Érzékelhető egy szerény visszaesés, de ez elmarad az országos 7-8 százaléktól – felelte érdeklődésünkre Gulyás Árpád, a Csurgó-Coop vezérigazgatója. – Nálunk más a vevőkör és a kínálat, mint a multiknál, mert a kistelepüléseken leginkább az alapélelmiszereket vásárolják. Bevételkiesést még nem dokumentáltunk, de ha a visszaesés az év végéig kitart, akkor érezhető lesz.

Tavaly ilyenkor volt a legmagasabb az infláció, idézte fel Hatta József, a Kapos-Coop kereskedelmi igazgatója. Tavaly az inflációs helyzetben 18 százalékos volt a forgalomnövekedés, az idén biztosan ez alatt lesz, talán 12-23 százalékra tehető, és nem beszélhetnek volumennövekedésről, szögezte le.

– A kereskedelem nem tudott az inflációval megegyező mértékű forgalomnövekedést produkálni – mondta a kereskedelmi igazgató. – Az jó dolog, hogy csökkennek az árak és az infláció, de nem csak az élelmiszereket kell a kirakatba helyezni. Régóta úgy van, hogy az emberek megfontoltan, az akciókat keresve vásárolnak.

A kereskedelemnek van egy akciózási rendje, amit a kormány elrendelt, a kijelölt 20 árucikkre vonatkozó 15 százalékos árcsökkentés, de az áruházak esetenként ennél is nagyobb engedményt adnak. Az egykori árstopos termékeken most is hatósági ár van a gyakorlatban, mert a beszerzési ár plusz áfán lehet értékesíteni.

Trükköznek a multik az árfigyelő rendszerrel, jelent meg a sajtóban. Egyes boltláncok csak néhány üzletükben árazzák le az adott terméket, mert az árfigyelő így is a találati lista élére teszi őket. Hatta József szerint mindez attól függ, hogy az adott multi milyen versenyhelyzetben van a településen.



Szentgyörgyi Rezső:

Érezhetően visszaesett a forgalom az áruházakban, ezt én is tapasztalom, és a saját példámmal is igazolhatom. Az utóbbi hónapokban kevesebbet vásároltam, előfordult, hogy a húsról mondtam le. Nagyon be kell osztani, ami van, mert időskori járadékból élek, ez kevesebb, mint a nyugdíj. Az árfigyelő rendszert figyelemmel kísérem.



Farkas-Böröcfi Tímea:

Van olyan árucikk, amire határozottan kevesebbet költünk, és mindig körbenézünk az áruházakban, hogy hol mi olcsóbb. Előfordul, hogy valamit nem veszünk meg, csak ha akciós. Nem vásárolok túl sok húst, vagy kevesebből főzök, így oldjuk meg. Van két ikergyermekem, egy év két hónaposak, és a pelenka ára sem kevés.



Tóth Ferenc:

A vásárlási szokásaimon nem változtattam, általában a szokásost veszem, leginkább csak az alapélelmiszereket. Úgy tapasztalom, hogy az árak még mindig elég magasak, főként a kenyér árát sokallom, de a szalámi is lehetne olcsóbb. Az árfigyelő rendszert egyáltalán nem követem, mert nincs internetem.



Mindig árérzékeny volt a magyar, mostanában pedig különösen azok vagyunk

