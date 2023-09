Kelevíz község önkormányzata nyerte meg a Legszebb stand címet a VI. Országos közfoglalkoztatási kiállításon Budapesten. Vargáné Balatincz Krisztina polgármester elmondta: műhelyükben hónapokat készültek a tárlatra. A vesszőből fonott ló, gólya, malac mellett hímzett népi motívumokkal díszített terítők, falvédők is helyet kaptak. A dekorációban fonott kosarak és demizson is szerepelt.

– Nagyon büszkék vagyunk a kicsiny falunkra, a szorgos kezű közmunkásainkra, hogy az országos versenyen nyolcvan kiállító közül elhozhattuk az első helyezést – mondta el a polgármester. Hozzátette: 2018-ban egy harmadik helyet már szereztek és a megyei kiállítást már háromszor megnyerték. Legközelebb, október 30-án a Zala vármegyei közfoglalkoztatási kiállításon mutatkoznak be vendégként. Megtudtuk, a kelvíziek kézművesboltja is épül közben. Sikeresen pályáztak és a Top Plusz forrásból fejleszteni tudják boltjukat hetvennégy millió forintból. Az önkormányzat a régi Áfész épületét 2018-ban vásárolta meg, az épületben a helyi és a környékbeli közmunkások kézműves termékeit árulják.