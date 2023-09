A Magyar Vöröskereszt biztosította menedékházban él Csokonyavisontán egy család. Istvánné Vörös Viktória két gyermeket nevel, de miután a férje most munkanélküli lett, a család jövedelme a gyesre apadt, ami mindössze havi 52 ezer forint. A nagyobbik fia most óvodás, a kisebbik másfél éves.

Már régóta nincs saját otthonuk, ahogy hivatalosan fogalmaznak nem megoldott a lakhatásuk, ezért sokáig anyaotthonban éltek, végül Nagyatádról költöztek Csokonyavisontára. Előtte négy különböző anyaotthonban találtak szállást, Nágocson és Szigetváron is megfordultak. Most egyedül laknak a csokonyavisontai házban, korábban egy másik család négy hónapig húzta meg magát az épületben velük együtt, de ők azóta elköltöztek. Istvánné Vörös Viktóriáék már egy éve élnek a bebútorozott, háztartási gépekkel felszerelt lakásban, de jövő nyáron nekik is költözniük kell, erre az esetre egy ismerősük ajánlott nekik egy épületet megoldásként.

Az anya a családsegítő szolgálattól szokott segítséget kérni, de most a férje munkanélkülisége miatt az átlagnál nehezebb helyzetbe kerültek. Legutóbb élelmiszercsomagot kaptak, és nagy segítség lenne, ha újabb élelmiszercsomagokat kapnának, ezért arra kéri a jólelkű adományozókat, ezzel segítsék a családot, de bármilyen támogatást elfogadnak. Az adományokat a Csokonyavisonta, 7555, Széchenyi István utca 112. címre várják.