Most mégis jogi útra kénytelen terelni egy építőipari megrendelését, hogy így szerezzen érvényt a szerződésben foglalt feltételeknek. Tavaly szeptemberben rendelte meg egy cégtől a balatonfenyvesi háza boltíves ablakainak és bejárati ajtajának cseréjét. A vállalásuk tavaly decemberre szólt, ehhez a vevőnek be kellett fizetnie a szerződésben szereplő ár felét, 633 ezer forintot, a teljesítésről banki igazolással is rendelkezik. Telt-múlt az idő, decemberre azonban semmi sem történt, végül már a megrendelő hetente esedékes telefonhívásait sem fogadták. Ha mégis sikerült utolérnie a cég képviselőjét, akkor valamire hivatkozva mindig elhalasztották a munkát. Aztán idén áprilisban megjelentek a cég alkalmazottai, és a négy boltíves ablak és az egy boltíves ajtó helyett magukkal hoztak négy ablakot. Beépítés közben derült ki, hogy a tokok mérete sem stimmelt, benne a hőszigetelt ablakok mérete sem. Ráadásul az egyik ablak a beépítéskor eltörött. Azt ajtót azért nem hozták, mert azt hitte az ügyintéző, hogy azt majd az átépítéskor kell cserélni. Reklamáció után a törött üveget pár hét után kicserélték, majd levették az ablakok méreteit azzal, hogy gyártás után ezeket is kicserélik. Az ajtó érkezését „megsürgették”. Azóta azonban se kép, se hang, pedig összesen már eltelt egy év a megrendelés óta. A cég csak nyolc hónappal később lépett, de hibás teljesítéssel, és bár a minőségi kifogást elismerték, de nem javították. A vevő múlt hét szerdán levelet írt a cégnek, de nem kapott rá semmilyen reakciót. A megrendelőt jelentős kár érte, és az is terheli, hogy ajtócsere híján a múlt téli fűtésszámlája jóval nagyobb lett, és az idei tél sem ígérkezik könnyebbnek egy egyrétegű ajtóval.