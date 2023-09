Szijártó Ferenc, a marcali Ziehl-Abegg Kft. ügyvezető igazgatója a keddi átadáson elmondta: mindig is nagy hangsúlyt fektettek a szakképzésre és annak támogatására. Eddig a marcali vállalat tanműhelyére koncentráltak, de eljött az ideje, hogy modern infrastrukturális környezet megteremtésével az iskolai oktatás területén is aktívabb szerepet vállaljanak.

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja a kezdeményezés példaértékét emelte ki, Sütő László, Marcali polgármestere pedig a fejlődést szolgáló tudás fontosságáról beszélt. Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke azt fogalmazta meg, hogy a fiatalok megtartását is segítik a megfelelő oktatási körülmények és a piachoz rugalmasan igazodó szakképzési struktúrák. Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője arra tért ki, hogy a vállalat ezzel egy olyan folyamatot indíthat el, amely valamennyi érintettnek előnyére válik és remélhetőleg melyben más cégek is követhetik majd ezt a példát. Ezt erősítette meg Kerner Krisztina, a Hikman Béla Szakképző Iskola igazgatója is, előrevetítve a „Fogadj örökbe egy tantermet!” program indítását, remélve, hogy élnek a lehetőséggel a duális partnereik és a szakképzést támogatók egyaránt.

Az ünnepélyes avatás végén a harmincfős tantermet szalag­átvágással adták át jelképesen a tanulóknak és az oktatóknak.

Fotó: V. E.