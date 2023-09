Roskadoznak a sombokrok a piros bogyóktól. Egy-egy növényről akár 15-20 kiló termés is lekerül. Kihúzták már a zöld hálókat a bokrok alá, hogy azzal fogják fel a termést. Tíz évvel ezelőtt döntött úgy Tóth Péter és családja, hogy szeretnének a húsos sommal foglalkozni.

– Ez az őshonos növény vadon főleg a középhegységeinkben fordul elő, s csak az elmúlt években nőtt meg az érdeklődés a nemesített fajták és az ezekből készült termékek iránt – mondta el a zselicszentpáli őstermelő. Tóth Péter hozzátette: ők tíz évvel ezelőtt telepítették az első növényeket. – Lehet, hogy egyszer kóstoltunk egy jó sompálinkát, talán innen jött az indíttatás. Mikor kiköltöztünk Kaposvárról Zselicszentpálra, szerettünk volna az 1500 négyzetméteres területen valamilyen növénnyel foglalkozni. A feleségem és én is agrárvégzettségűek vagyunk, s mindketten a somra szavaztunk – mondta el a termesztő.

Kaposgyarmaton 2016-ban több mint két hektárra telepítettek somot, az ültetvényen idén szüreteltek először. Egyik területükön sem folytatnak vegyszeres növényvédelmet. – A növény hosszan érik, és csak akkor jó, ha lepottyan a piros bogyó, mert akkor már édes, nem savanyú. Naponta megyünk végig az ültetvényen – mondta el Tóth Péter.

Megjegyezte azt is, hogy idén kedvezett az időjárás a növénynek, mindig jókor esett az eső, és a jégeső is elkerülte az ültetvényt. – Idén is készítünk lekvárt és szörpöt, utóbbi augusztusban az Agg­teleken tartott első somtermékversenyen arany minősítést kapott, és ez fontos visszacsatolás számunkra, hogy jó az irány, amit követünk – mondta büszkén a termesztő.



Befőtt, csatni és karkötő is készül belőle Szeretnének befőttet, csatnit, majd aszalványokat is előállítani. A magokból karkötőket és ékszekereket készít Péter párja, Szilvia, és lányuk, Helka. – Szerencsére egyre több jó hírű, minőségi étterem keresi termékeinket, amelyek nemcsak finomak, de nagyon egészségesek is. A som C-vitamin-tartalma kétszer annyi, mint a narancsé, és nagyon magas az antocianin-, fla­vonoid-hatóanyaga is, amelyek segítik a vérképzést és az emésztést – emelte ki a zselicszentpáli termesztő. – Tudományosan alátámasztott, hogy érdemes fogyasztani a somból készült termékeket, mert kifejezetten kedvező a növény élettani hatása – jegyezte meg Tóth Péter. A gazda azt is elmondta: a som lassan növő, szárazságtűrő növény, s azt tapasztalták, hogy öntözés is kell a termesztéséhez.