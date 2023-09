A nagyatádi Fegyelmező Zászlóalj Nyugdíjas Klub („futisok”) szüreti mulatságot és egy lakodalmast elevenítettek fel az egyik hotel aulájában. A rossz idő miatt a felvonulás elmaradt, de a tágas aulát többször is megkerülve elénekelték a szokásos szürettel és a szőlővel kapcsolatos dalokat. A vendégeknek tetszett a beöltözöttek felvonulása és velük együtt énekeltek. Itt volt a Balatonfüredi Túra Egyesület tagjai, a Lábodi Hölgykoszorú, a Segesdi DANYE képviselői (Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület), de voltak még székesfehérváriak és egy visszatérő holland vendég is emlékezett fiatalságára, amikor még Magyarországon élt.

Nem maradt el a szőlőlopás sem. Mivel a legutóbbi legény- és leányvásáron egy hölgy pártában maradt, most sikerült őt is eladni. A finom vacsora után átöltöztek a szüretelők és szép magyaros ruhákban elkezdődött a lakodalmi szokások felelevenítése. Nagy tapsot kapott Tóth Sándorné fő szervező és lelkes csapata. A tombolasorsoláson a sok díj mellett egy magyar ruhás baba volt a fő díj. Késő estig Ignácz János zenéjére ropták még a legidősebbek is a táncot.