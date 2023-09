Ők lettek idén a Kultkikötő közönségdíjasai

2023 nyarán is több mint 20 ezer néző látogatott el a Kultkikötőbe azért a különleges élményért, amelyet a szabadtéri színház jelent. Akárcsak a korábbi években, idén is olyan művészek érkeztek a Balaton partjára, akiknek a neve garanciát jelent a minőségi kikapcsolódásra. Három produkció – a korábbi évek hagyományához hűen – Kultkikötő Közönségdíjban részesült.

Közel kétszáz program várt a nézőkre Földváron, Szárszón, Bogláron, Fenyvesen és Alsóörsön: a színházi előadások mellett helyet kaptak a koncertek, önálló estek és gyerekelőadások is, a Kultkikötő Kápolnatárlatok kiállítássorozat keretében pedig négy kiváló kortárs alkotó is bemutatkozott a balatonboglári Vörös és Kék kápolnában. Olyan művészek léptek színpadra a nyár folyamán, mint Hernádi Judit és Kern András, Földes László Hobo, Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Szabó Győző és Rezes Judit, Hegyi Barbara, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, vagy éppen Fullajtár Andrea, de ellátogatott a Kultkikötőbe a Csík Zenekar, A GRUND – vígszínházi fiúzenekar, a Budapest Bár, illetve a kaposvári Csiky Gergely Színház és a budapesti Karinthy Színház társulata is. A legkisebbeket az ország legjobb gyerek- és bábszínházi társulatai várták, hogy a strand, a fagylalt és a vizibicikli mellett még tovább színesítsék a nyarat.

Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója a Csukás-mese színészeivel, Hermányi Mariann-nal és Szekeres Mátéval, és az előadás rendezőjével, Hajdú Lászlóval

A Kultkikötő legénysége idén is köszönetet mondott azoknak a produkcióknak, amelyek a legnépszerűbbek voltak a balatoni közönség körében. A Kultkikötő Közönségdíjat 2023-ban hárman nyerték el: A GRUND – vígszínházi fiúzenekar koncertjén, az Orlai Produkció Kalamazoo című előadásán, valamint a Csukás-mese – Süsü és barátai című gyerekelőadáson teltek meg legjobban a nézőterek.

„Évek óta tartó hagyománya van a Kultkikötőben ennek a díjnak, sok kiváló művésznek adhattuk már át, megköszönve, hogy emlékezetessé tették nézőinknek a nyarat. Külön nagy boldogság, hogy idén számunkra különösen fontos művészek produkciói iránt volt a legnagyobb az érdeklődés: Hernádi Judit és Kern András, a Kalamazoo lehengerlő párosa – a legnagyobb megtiszteltetésünkre – visszajáró vendégei a Kultkikötőnek, és azt is igen nehezen tudnánk elképzelni, hogy legyen nyár A GRUND – vígszínházi fiúzenekar koncertje nélkül” – mondta a díj kapcsán Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója. A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017 májusában, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. Tagjai – Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és Fesztbaum Béla – mindannyian A Pál utcai fiúk vígszínházi ősbemutatójának szereplői. De repertoárjukon nemcsak a nagy sikerű zenés játék dallamai bukkannak fel, hanem legendás vígszínházi slágerek, illetve a hazai és a külföldi rock klasszikusai is.

„Nagyon fontos helyszín a Kultkikötő a zenekar életében, a megalakulásunk utáni pillanatban, 2017 nyarán kaptuk tőlük az első felkérést, amely nagy örömünkre azóta is minden évben megérkezik. Abban, hogy a zenekar olyanná váljon, amilyennek ma ismernek bennünket, nagy szerepe volt ezeknek a Balaton-parti koncerteknek: sokat köszönhetünk annak, hogy mindig volt egy biztos pont az életünkben, és tudtuk, akárhogy alakul is az élet, egy nyári bulin biztosan találkozhatunk a közönséggel. Amikor a srácokkal átvettük a díjat Nagy Viktortól, büszkén veregettük hátba egymást. Egy garázs-, vagy inkább nagyszobazenekar a miénk, pusztán szívből, szeretetből zenélünk, A Pál utcai fiúk című vígszínházi előadás holdudvarából elindulva, a koncerteken az előadás és talán az alapmű szellemiségét is megidézve. Az, hogy Magyarország egyik legjelentősebb nyári fesztiválján egy ilyen díjat elnyerhetünk, ebben az előkelő és értékes mezőnyben, hallatlanul nagy büszkeség. Köszönjük a közönségünknek, hogy évek óta kitartanak mellettünk, és hogy a régi rajongók mellé újak is érkeznek – akik talán éppen a Kultkikötőben hallgatnak meg bennünket először” – mondta Fesztbaum Béla.

Kern András és Hernádi Judit, a Kalamazoo szereplői, Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója, Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője és alapítója, valamint Sebestyén Aba, az előadás rendezője

Sebestyén Aba, a 2023 áprilisában bemutatott Kalamazoo című előadás rendezője így nyilatkozott a díj kapcsán:

„Nagyon szeretem a szabadtéri színházakat, mert fontos dolgot képviselnek: olyan emberekhez is elérnek, akiknek egyáltalán nem biztos, hogy havi bevett szokása, hogy színházba járjanak, de ha sikerül megérinteni a lelkület ezzel a csodával, amire a színház képes, nyerhetünk még száz vagy akár ezer nézőt, akik aztán rendszeres színházlátogatók lesznek. Örülök, hogy a Kalamazoo ilyen közkedvelt volt a Kultkikötőben ezen a nyáron. Ennek a két színésznek a neve kemény valuta, valós az értékük. Én ebben a próbafolyamatban találkoztam velük először, csodálatos munka volt, felkészülten jöttek a próbára, igazi partnerek voltak, vérbeli profik, két igazi bohóc. Isteni kegyelem, hogy velük dolgozhattam. Nem véletlen, hogy az évtizedek alatt a nézők lelkében is az ültetődött el, hogy erre a két névre érdemes bemenni – függetlenül a Kalamazoo-tól vagy Sebestyén Abától. De nem csak miattuk örülök annak, hogy ez az előadás megszülethetett: amellett, hogy a szöveg tele van poénokkal, egy nagyon fontos, sokakat érintő társadalmi problémáról, az elmagányosodásról is beszél. Úgy érzem, a színészek személyisége által sikerült olyan tartalmait és rétegeit is megszólaltatni, amelyek ma különösen aktuálisak, így amellett, hogy alaposan megdolgoztatjuk a rekeszizmokat, elgondolkodtató kérdéseket is fel tudunk tenni.”