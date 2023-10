Bekötött szemmel, térdelve vagy fekve foglalták el térfelüket a diákok a Kodály-iskola tornatermében. A csarnokot több pályára osztották fel, hogy egyszerre sokan tudjanak játszani. Liszovszki Ágnes a Kaposvár Center Lions Club titkára, az érzékenyítő nap szervezője lapunknak elmondta, mivel többen először próbálták ki a játékot, ezért egy kicsit eltértek a szabályoktól. – Nagyon fontos, hogy a labdát csak gurítani lehet – mondta Liszovszki Ágnes. – Nem könnyű a játékszer, a labda másfél kilogrammos és tele van csörgőkkel. A gyerekek csak a fülükre hagyatkozhatnak, úgy kell kitalálniuk, hogy vajon merre gurulhat a labda. A nyolcperces játékidő alatt tilos felállniuk és a szemkötőt sem vehetik le.

A csörgőlabdázással a hetedik osztályos diákok ismerkedhettek meg. Érkeztek fiatalok a Berzsenyi, Gárdonyi, Honvéd, Kisfaludy, Rákóczi, Toldi, Toponár, Zrínyi és a házigazda Kodály-iskolából is. A Kaposvár Center Lions Club titkára arról is beszélt, a sporteseményből szeretnének minden évben versenyt tartani azért is, hogy minél több diák megismerhesse a látássérültek sportját.