A településen már évek óta megszervezik az eseményt. Korábban neves cukrászok segítettek elkészíteni az édességeket, idén azonban úgy döntöttek a helyiek, hogy mindent maguk csinálnak meg.

Takács Mariann, a szentgáloskéri óvoda óvónője, hobbi cukrász ottjártunkkor megállás nélkül formázta a szebbnél szebb bonbonokat. Az ínyencségeket cukorral, mogyoróval és szárított gyümölcsökkel díszítette, de egy női cipőt formázó édességet is elkészített. Nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is fakanalat ragadtak, csokoládét olvasztottak és mindenféle szilikonformát használtak ahhoz, hogy megalkossák a legtökéletesebb bonbont. A finomságokhoz fehér-, tej- és étcsokoládét használtak fel. Az elkészült édességeket természetesen mindenki hazavihette. Azok is zsebre tehettek néhány szelet vagy tábla csokoládét, akik nem cukrászkodtak. Szabó Péter, a település polgármestere ugyanis kvízjátékkal készült, a helyesen válaszolóknak pedig minden kérdés után egy-egy édességet adott ajándéka.

Szabó Péter elmondta, hogy minden helyi eseménynek és fesztiválnak a célja, hogy összekovácsolja és megtartsa a közösséget. Szentgáloskéren jelenleg 530-an élnek, közölök több tucatnyian látogattak el a művelődési házban megszervezett eseményre, de a környékről, sőt még Baranyából is érkeztek kíváncsiskodók. A polgármester hozzátette, szeretnék, ha a csokifesztivál a jövőben is megmaradna kisebb helyi rendezvénynek.