Hatalmas mosollyal, jókedvűen és a közösen elkészített baracklekvárral töltött linzerrel vártak bennünket az Öreglakon élő gyerekek és nevelőanyjuk. Frankéknál jelenleg öt fiatal cseperedik, ottjártunkkor hárman voltak otthon. Egy 14 éves kislány és testvére, egy 8 éves fiú, akik két éve élnek a faluban, valamint egy 11 éves lány, akit testvérével együtt nyolc évvel ezelőtt kezdtek el nevelni Katalinék. Frankék ötödik nevelt gyermeke, egy 9 éves kislány, aki éppen színházban volt, amikor náluk jártunk.

Fotók: Lang Róbert

– Nagyon szeret bennünket anya és apa, sokat segítenek és jó programokat találnak ki – mesélte csillogó szemekkel az egyik kislány. – Mi is nagyon szeretjük őket, sokszor segítek apának fát hordani – vette át a szót kicsit megszeppenve testvére. Legrégebb óta egy 11 éves kislány és testvére nevelkedik Katalinéknál. A fiatalok azt is látták, amikor Frankék első nevelt ikerpár gyermeke évekkel ezelőtt „kirepült” a házból. – Jó itt élni nagyon, mert amit szeretnék és kérünk, azt meg is kapjuk – válaszolta kérdésünkre az egyik gyerek. – Sok helyre járunk, anyáék mindenhova elengednek, befizetnek minket, és azt is megengedik, hogy főzzünk – tette hozzá a fiatal.

Frank Zoltánné azért is vállalta a nevelőszülőséget, mert édesanyja korábban állami gondoskodásban élt az öreglaki leányotthonban. Testvérei közül néhányan nevelőszülőkhöz kerültek, de Katalin édesanyjának ez a lehetőség nem adatott meg. Felnőttként szeretett volna nevelőszülő lenni, de sajnos fiatalon meghalt. – Miatta is született meg a döntés, hogy belevágunk a nevelőszülőségbe – hangsúlyozta Frank Zoltánné.

Katalin és férje rutinos szülőknek számítottak, amikor 2007-ben belevágtak. Kettő lányuk volt, akik mellé a tanfolyam után nem sokkal nyolc­éves ikerlányokat vittek haza. – Sírtunk a boldogságtól és hatalmas öröm töltötte el a lelkünket, hogy két új gyermekkel bővül a családunk – emlékezett vissza Katalin. – A vér szerinti gyerekeink is nagyon várták már a „testvéreiket”. Mielőtt mentünk az ikrekért, telepakolták az autót mindenféle játékkal, rajzokkal – tette hozzá.

Frank Zoltánné lapunknak elmondta, családjuk nagyon összetartó, mindenben kiegészítik egymást és arra törekednek, hogy a nevelt gyermekeik mindig jól érezzék magukat. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az önbizalmukat erősítsék, növeljék, hogy amikor egyszer önálló életet kezdnek, akkor megállják a helyüket.

Katalin arra is nagyon figyel, hogy a gyerekek vér szerinti szüleivel olyan kapcsolatot ápoljon, ami a fiatalok érdekét szolgálja. Frank Zoltánné kiemelte, minden nevelt gyermeke tudja, hogy korábban miért emelték ki a rendes családjukból, vagy miért helyezték át őket hozzájuk. – Ezt nem is titkolom, hanem arra törekszem, hogy őszintén tudjanak mindent a múltjukról – hangsúlyozta Katalin.

A nevelőszülő arról is beszélt, hogy a gyerekek életében nem egyszerű időszak az, amikor vér szerinti szüleikkel találkoznak. Utána néhány nappal azonban visszarázódnak a jól megszokott családi életbe. Frank Zoltánné hozzátette, úgy érzi, sikeres a választott hivatásában. Ezt bizonyítja az is, hogy a korábban nevelt ikrek a mai napig hazajárnak, és a nem igazi unokáikat is elviszik hozzájuk.

Még lehet jelentkezni nevelőszülőnek

A somogyi nevelőszülői hálózat a Református Szeretetszolgálat égisze alatt működik. Jelenleg 58 településen nevelnek gyerekeket. Ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen 60 órás alaptanfolyamot kell elvégeznie. Majd miután az első gyereket kihelyezték a családhoz, két éven belül egy 500 órás OKJ-s képzést, vagy a Központi Oktatási Program alapján szervezett 240 órás képzést is kell teljesíteni. A nevelőszülőség munkaviszony, melyért fizetés jár. Ennek összege jelenleg minimum az idéntől érvényben lévő legkisebb munkabér 30 százaléka. Más illetményt is kapnak és a szeretetszolgálat is igyekszik támogatni munkájukat. Jelenleg 40 nevelőszülői családra lenne szükség Somogyban, a Kaposváron november 15-én induló tanfolyamra a [email protected] címen lehet jelentkezni.