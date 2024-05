Horváth Norberttől, a Kasi kosárlabda szakosztályának technikai vezetőétől megtudtuk, hogy az U16-os kadett csapat tagjai segítettek a legfiatalabbaknak a pályák teljesítése során.

– Nagy bázissal rendelkezünk az utánpótlás terén. Ezért is fontos, hogy az ovisokkal már elkezdjünk foglalkozni, hogy a jelenleg jól kialakított iskolai bázisok ne maradjanak utánpótlás nélkül, ahogy a gyerekek mennek tovább a korosztályokban – mondta Horváth Norbert.

Hozzátette: az aktív mozgás fontosságán túl évek óta téma, hogy az ovisokat is bevonják a kosárlabda rejtelmeibe, illetve az alapokba, ezért jött létre ez a rendezvény is.

A megmérettetés végén minden kis versenyző érmet és ajándékcsomagot kapott.