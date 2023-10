– Biztonságban érezhetjük magunkat mostanában Somogyban?

– Az egymást követő veszélyek korát éljük, ami nyilván nyomot hagyott a bűnözés alakulásán is. A nyári balatoni rendezvények zökkenőmentesen zajlottak le, viszont változatlanul magas az ittas járművezetők száma. Somogy vármegyében a regisztrált bűncselekmények száma tavaly 5103 volt, tehát megállt a 2010 óta tartó folyamatosan csökkenő tendencia. A bűncselekmények számának emelkedése elsősorban az információs térben elkövetett csalások, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények növekedésének tudható be. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét meghatározó erőszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények – így különösen a betöréses lopások – számában ilyen változás szerencsére nem figyelhető meg. A bűnözés alakulását alapvetően az életviszonyaink változása mozgatja, és ahogy a mindennapi életünk egyre nagyobb része kerül át az online térbe, az úgy válik egyre fontosabbá a bűnelkövetők számára is.

– Ehhez a veszélyhez talán még mindig nem szoktunk hozzá...

– Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a bűnüldöző hatóságok és az ügyészség is minden lehetséges kommunikációs csatornán segítse az állampolgárok tájékozottságát, hiszen az egyszerű internetes csalások mellett egyre inkább elterjednek a bankkártyaadatok megszerzésére irányuló adathalász bűnelkövetések. Ezek a módszerek sokkal nagyobb kárt képesek okozni, több esetben láttunk olyan ügyeket, ahol egy élet megtakarítása veszett el egyik pillanatról a másikra. Az ilyen típusú bűnelkövetéseknek ráadásul szinte minden esetben vannak nemzetközi vonatkozásai, például a netbankadatok megszerzése után a sértettek pénzét online kriptovaluta-tőzsdén történő vásárlásokkal vonják el, vagy Magyarországon kívül bejegyzett pénzintézeteknél vezetett bankszámlákra utalják át. Ilyen módszereknél még a legalaposabb nyomozás sem igazán kecsegtet eredménnyel.

– Milyen természetvédelmi ügyekkel találkoztak a somogyi ügyészek?

– Hosszabb ideje velünk élő problémát jelentenek az illegális hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek is. Egyre szélsőségesebb esetekkel találkozunk, és már nemcsak a „lomizás” és a kábelégetés jelent problémát, hanem hogy elkövetői csoportok ellenőrizetlenül, tonnaszám hoznak be szemetet külföldről. A jelenséget elsősorban nem a büntető igazságszolgáltatásnak kell megoldania, hiszen az csak reagálni tud a már megtörtént esetekre, ugyanakkor a jogszabályi háttér jelentős szigorodása a somogyi ügyészségek büntetési indítványaiban már megmutatkozik.

– Hogyan alakultak az ügyészi munka főbb mutatói?

– A büntető ügyészi tevékenység egyik fontos mérőszáma az ügyészi váderedményesség, amely 2022-ben is az országos átlag felett alakult 99,42 százalékkal. Hasonlóan fontos mérőszám a munkánkban az is, hogy a Somogy vármegyében országos szinten kimagaslóan gyorsan zárultak le jogerős bírósági határozattal a büntetőeljárások, így a vádlottak közel 62 százalékát érintően a nyomozás elrendelésétől számított egy éven belül megszületett a jogerős bírósági határozat. A vármegye ügyészei a gyorsaság mellett a vádak megalapozottságára is nagy gondot fordítottak, ugyanis a vádlottak 89,16 százalékát érintően a jogerős bírósági döntés a váddal egyező volt. Úgy gondolom, hogy Somogy a kiszabott büntetések szempontjából is kellően szigorú, ugyanis a bíróságok jóval az országos átlag felett, 44 százalékban szabtak ki szabadságvesztést, melynek közel 30 százaléka végrehajtandó büntetés volt.

– Melyek voltak a tavalyi év kiemelt bűnügyei ügyészi szempontból?

– Az életellenes bűncselekmények közül ki kell emelni annak a német férfinak az ügyét, aki 84 éves édesany­ját egy erdős területen magára hagyta úgy, hogy az önállóan járni nem képes sértett járókeretét el nem érhető távolságban helyezte el, amivel gyakorlatilag halálra ítélte az édesanyját. A főügyészség gyors nyomozást követően emelt vádat a letartóztatásban lévő férfival szemben. Egyébként az elmúlt időszak befejezett emberölései tekintetében megfigyelhető volt, hogy az elkövetők és a sértettek szülő–gyermek kapcsolatban voltak, hiszen nemrég történt, hogy a kóros elmeállapotú barcsi fiú egy vadászat után lelőtte édesapját, ahogy több újszülött megölése is az elmúlt időszakra esett. A kiváltó okok, illetve a járványidőszakkal fennálló összefüggések vizsgálata talán egy mélyebb kriminálpszichológiai elemzést is megérne.

– A gazdasági bűncselekmények is sokasodnak?

– 2022 sem szűkölködött nagy tárgyi súlyú költségvetést károsító bűncselekményekben, ugyanakkor ezek közül is kiemelkedett az a bűn­ügy, melyben a főügyészség 74 személlyel szemben emelt vádat, akik több mint 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A rendkívül nagy, 275 kötetet kitevő nyomozati irat alapján a főügyészség gyakorlatilag egy könyv hosszúságú, 365 oldalas vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. Megjegyzem, hogy jelenleg is nyolc, súlyos megítélésű gazdasági bűncselekmény miatt nyomozás folyik, melyek közül ötben – így a babócsai általános iskola és a kaposvári röplabda-akadémia ügyében – már gyanúsítotti kihallgatások is történtek.

Fotó: Lang Róbert

Egyre több gyerek válik áldozattá



Sok a törvényszéki hatáskörbe tartozó nemi erkölcs elleni bűncselekmény is, emelte ki a somogyi főügyész. Egyrészt egyre több alkalommal derül fény olyan esetekre, amikor a nevelőszülő a nevelt gyermek sérelmére követ el erőszakos szexuális bűncselekményt, másrészt növekszik a szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalokat érintő emberkereskedelmek száma is. A főügyészség mindkét ügycsoportban nyújtott is be vád­iratot az elmúlt időszakban. Kevésbé ismert, hogy a Közjogi Szakág ügyészei is rendkívül fontos munkát végeznek, hangsúlyozta Horváth Szilárd. Jogerősen pert nyertek annak a bűncselekmény áldozatául esett idős, francia asszonynak az ügyében, akit másfél évig tartottak fogva egy korábban disznóólként használt bódéban. Az eredményes perlés következtében az asszony lakása visszakerült a tulajdonába.