Bárki adhat be pályázatot a Discover EU-hoz október 4. és 18. között, aki 18 éves, az Európai Unió polgára, vagy az Erasmus+ proramhoz társult nem uniós országok lakója. A sikeresen pályázók az elnyert bérlette legalább 1 és legfeljebb 30 napig utazhatnak 2024. március 1. és 2025. május 31. között. A kiválasztott résztvevők utazhatnak másokkal együtt is, de ehhez az kell, hogy az útitársak is megfeleljenek a Discover EU kitételeinek.

A program ezen fordulójában 36318 vonalbérletet osztanak ki a jelentkezők között és a magyar fiataloknak 797 jut majd. A korábbi fordulókban eddig több mint egymillió európai és 29 ezer magyar fiatal vett részt.

A mostani pályázatra online lehet jelentkezni ide kattintva!