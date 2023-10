Ám mivel az önkormányzati épületet határ­időre nem vette meg a klinika létesítését tervező szervezet, kétséges, hogy elindul-e a somogyi településen a beruházás.

Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere kérdésünkre azt mondta, nem szerették volna, ha egy felújításra váró önkormányzati tulajdonú épület üresen állna, jobbnak látták, ha közhasznú célt szolgálna. – A Vakok és Gyengénlátók Fejlesztő Magánsegítő Szervezete keresett meg minket korábban azzal, hogy létrehoznának egy magánklinikát a településünkön – emlékezett vissza a polgármester. – Az volt a kikötésünk, hogy július elsejéig 171 millió forintot kell az épületért fizetniük, az összeg azonban nem érkezett meg határidőre. Ha a szervezet a vételárat ügyvédi letétbe helyezi, és továbbra is szeretné megvalósítani a beruházást, akkor új eljárást kell indítani a jogszabályi kötelezettségek szerint. – Az uszoda üzemeltetését is vállalta volna a szervezet, ebben sincs előrelépés, így a balatoni úszóiskola működteti a Honvédelmi Minisztérium támogatásával – mondta el Zsombok Lajos, akitől azt is tudjuk, hogy kedvezőbb energiaszerződést sikerült kötni, így nem kellett bezárniuk a létesítményt.

A májusi sajtótájékoztatót követően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége több megkeresést is kapott arra vonatkozóan, hogy a szövetséghez milyen módon kapcsolódik a fent nevezett szervezet. A helyzet tisztázása érdekében közleményükben azt írták, hogy a Mellár Renáta elnök által vezetett Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetét korábban már kizárták tagjaik közül, a Vakok és Gyengénlátók Fejlesztő, Magánsegítő Szervezetével, melynek elnöke szintén Mellár Renáta, pedig nem állnak és soha nem is álltak kapcsolatban, tevékenységüktől elhatárolódnak.

Kerestük Mellár Renátát is, szerettük volna megtudni, hogy lesz-e valami a lengyeltóti beruházásukból, de a szervezetük oldalán lévő mobiltelefonszám egész nap nem volt kapcsolható.