Egy asztallapnyi káposztával készültek szombaton a szennai skanzenben. Sokáig nem maradtak egyben a fejek, folyamatosan szeletelték fel ezeket.

– Ahogy régen, úgy tesszük el mi is, egy sor káposzta, majd torma, babérlevél, bors, paprika, borsika, só és döngöljük, régen az asszonyok a férfiak lábát megmosták és ezt követően a hordóbán taposták a káposztát – mesélte Tamala Józsefné, miközben fűszerezett.

Takács Hanna már nem először segített a sütés-főzésben. – Én tettem rá a tésztára a káposztás tölteléket, a tejfölt, nagyon szeretek megismerni új ételek elkészítését – árulta el a kaposvári kislány.

– Olyan növényeket próbálunk feldolgozni, amelyek bárkinél elérhetőek és az elkészítésükhöz nagyanyáink receptjét használjuk fel – mondta Kovács-Hegedűs Elvira, a szennai skanzen rendezvényszervezője. Hozzátette: két hete a tök, most a káposzta volt a középpontban. – Régen nem volt fagyasztó és savanyítással elállt egész télen a káposzta, rendkívül jó C- vitamin forrásként szolgált a hidegben – jegyezte meg Kovács-Hegedűs Elvira. – Sül a káposztás hajtóka, készül a káposztás langalló is, valamint húsos káposzta is fő már, nehogy a vendégek üres hassal dolgozzanak nálunk – mondta a rendezvényszervező.