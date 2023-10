Labdarúgók helyett szakácsok és főzőcsapatok vették birtokba a rádpusztai gasztro élménybirtok futballpályáját a hétvégén. A 27 induló közül 15-en vadat, 12-en valamilyen halételt készítettek el. Németh Tamás, a Füstbenjáró csapat séfje vaddisznó tokánnyal nevezett a versenyre, melyet meg is nyert. Főztje attól volt másabb, mint egy pörkölt, hogy a főzés elején a paradicsomot belepirította, melytől az étel jellege és az állaga is másabb lett. A különleges tokány kamadóban, faszén melegítéssel készült, füstölőfának pedig cseresznyét dobtak a tűzre. A vaddisznó tokányt zalai dödöllével szolgálták fel.

Vincze András, a balatonszemesi András büfé tulajdonosa is fakanalat ragadt szombaton. Bográcsában öt és fél kiló balatoni pontyból készült halpaprikás. Vincze András lapunknak elmondta, már 41 éve dolgozik a Balatonnál, négy kilométerre Rádpusztától, ezért kötelessége is, hogy elinduljon a versenyen. Az ételeket neves szakácsok, séfek is bírálták. Az ítészek között volt Széll Tamás Michelin-csillagos konyhafőnök, aki érdeklődésünkre elmondta, minden évben szívesen vállalja a bírálatot. Az ételekről úgy dönt, vagy jó, vagy nem jó, amit kóstol.