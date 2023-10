A somogyi gyermekvédelmi ellátórendszerben nevelkedők közül többek mellett Bogdán Leila Ramóna, a Gyermekvédelmi Központ marcali Százszorszép Gyermekotthonának lakója is elküldte alkotását a felhívásra. A hatodik osztályos tehetséges diáklány négy éve él az intézményben, és Zene nélkül mit érek én? címet adott munkájának. Ezen egy énekes leány jelenik meg a színpadon, kezében mikrofonnal, a háttérben hangjegyekkel. A zsűri különdíjjal ismerte el munkáját. A díjátadót pénteken rendezte meg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Itt a pályázatra beküldött több mint ezer pályamű csaknem hetven alkotóját jutalmazták – köztük gyermekvédelmi, egészségügyi, bentlakásos és büntetés-végrehajtási intézetben élőkét, miközben kivetítették a pályamunkákat. A különdíjas somogyi alkotó pénzjutalomban részesült, és egy rajzeszközökből álló ajándékcsomagot vett át Kozma Ákostól, az alapvető jogok biztosától.

Bogdán Leila Ramóna egyébként nemcsak kiválóan rajzol és fest, hanem remekül énekel, táncol és kézműveskedik is, de szabadidejében olvas és zenét hallgat, s nagy érdeklődéssel vesz részt az intézményi rendezvényeken is. Ennek Lóthné Seress Ilona gyermek­otthon-vezető is örül, aki elkísérte Leilát e szép eseményre, ahol – nemzeti gyásznap lévén – közös főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra. A marcali intézményben nevelkedők közül Bogdán Jánost, Bogdán Marcell Lajost, Bogdán Bernadettet, valamint Bogdán Györgyöt is „megérintette” a pályázati felhívás. Pályaműveiket ugyan nem díjazták, de részükre díszes emléklapot küldtek – ezzel is bátorítva őket a további alkotómunkára.