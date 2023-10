Minden év októberének második péntekén tartják a tojás világnapját, amely alkalmából ezen a napon még több helyen lehetett tojást kapni.

– Szerencsére nálunk a piacon a mélyalmos és friss házi tojás is megtalálható, így mindenki hozzájuthat a számára megfelelő árú és minőségű tojáshoz, mondta Róna Ágnes, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. Az L-es ketreces tojást 70 és 80 forint közötti áron lehetett megvásárolni, a házi tyúktojás valamivel drágábban cserélt gazdát, de ott a méretek is nagyobbak.

– A dióra is oda kell figyelni – osztotta meg hangosan gondolatait egy háziasszony, hiszen a kalácsok fontos tölteléke többféle kiszerelésben és árban kínálta magát a standokon. Kapható volt jobb minőségű 3800 és kicsit gyengébb 2800 forintos kilónkénti áron, aki már előre gondolkodott az a mákot is beszerezte a piacon, amihez 2500 forintért is hozzá lehetett jutni. A mindenszentekhez közeledve egyre több helyen botlottunk szépen nyíló krizantémokba, s egyre nagyobb kínálat volt koszorúkból és sírdíszekből valamint mécsesekből is.