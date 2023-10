Az ünnepélyes aláírás alkalmával Szita Károly, Kaposvár polgármestere elmondta: 2030-ig a megyeszékhely lehet az ország legegészségesebb városa, ehhez azonban olyan szakemberek kellenek, akikre lehet számítani. Az egészségügyi szakközépiskola és a Kaposvári Képzési Központ stabil bástyái a kaposvári egészségügyi képzésnek. Boncz Imre, a PTE kapcsolati dékánhelyettese felidézte az ünnepségen, hogy ez az együttműködés biztosítja a szakember utánpótlást.

Az együttműködéssel a PTE ETK fenntartásában működő szakképző intézmények és az általános iskolák eddigi együttműködésüket mélyítették el így. Egy táblát is kapott a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Toldi Tagiskola, a Toponári Tagiskola, a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szennai Fekete László Általános Iskola. Veiger Katalin a Szigeti Gyula-János Szakképző Iskola igazgatója elmondta: az intézményekkel már eddig is kiváló volt a kapcsolat, de a jövőben is biztosítják a segítséget pályaorientációs napokon és használhatják az egyetem logóját is ezeken a programokon. A partneriskolák vállalták azt is, hogy ötödik osztálytól, középiskolában pedig tizedik évfolyamtól építik az egészségügyi szakmai területere történő orientációs programokat.