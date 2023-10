Az egyik legnépszerűbb helyszín idén is a MATE Udvar volt, ahol az egyetem intézetei interaktív játékokkal várták az érdeklődőket, köztük a Szakiskolai Nap keretében mintegy ezer diákot. Ebben az évben is versenyeztek az intézetek standjai, a legimpozánsabb címet ezúttal a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet érdemelte ki, míg a leginnovatívabb stand a Neveléstudományi Intézeté lett.

A kiállítás idén is élvezte a Magyar Állattenyésztők Szövetségének támogatását. Együttműködésükkel színvonalas tenyészállat-bírálatok valósultak meg, valamint bemutatóikkal is gazdagították a programot, melyek nemcsak a szakmát, hanem a közönséget is vonzották.

Hagyományokhoz híven idén is számos szakmai konferenciát rendeztek az érdeklődő szakemberek részére. A kiállítás nulladik napján sikerrel valósult meg a 34. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, a Halászati Kerekasztal, a Hazai Precíziós Állattartás a gyakorlati megoldások tükrében, valamint a Roncsolásmentes képalkotó technológiák a növénytermesztésben: legújabb eredmények és alkalmazási lehetőségek.