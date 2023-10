Csaknem ötezer ember egészségügyi jólétét biztosítja az a beruházás, melyet szerdán adtak át Kadarkúton. A 322 millió forintos európai uniós támogatás és 11,65 millió forintos saját erőfelhasználásával egy minden igényt kielégítő, energiatakarékos egészségügyi létesítmény készült el. Az akadálymentes épületben három háziorvosnak, három védőnőnek és egy fogorvosnak alakítottak kirendelőket. Tágas váró, korszerű szociális helyiségek, modern berendezések szolgálják a kényelmes és biztonságos egészségügyi ellátást.

Az épület mellett helyet kapott továbbá egy 16 férőhelyes parkoló is. Nehéz, akadályokkal teli időszakon vagyunk túl, összegezte Karsai József, Kadarkút polgármestere, aki elmondta, hogy az építőanyag­árak változása és a kivitelezési nehézségek miatt háromszor futottak neki a pályázat megvalósításának.

A körzetet hat település, Kadarkút, Visnye, Mike, Hencse, Hedrehely és Kőkút alkotja, a térségben élőknek biztosítanak korszerű egészségügyi szolgáltatásokat. A tervezés és építés során különös figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre és az energiahatékony műszaki megoldások alkalmazására, az elektromos áram felhasználását napelemes rendszer egészíti ki. A pályázat 188 új egészségügyi eszköz beszerzését is lehetővé tette az új létesítményben.

Az átadás napján egy településfejlesztési projektnyitót is tartottak Kadarkúton, melynek vendége volt Sölch Gellért Boldizsár, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára.