Csokonai Attila író, költő, műfordító Kisbajomban született és 1969-ben a kaposvári Munkácsy-gimnáziumban érettségizett.

– Egyetemistaként még sűrűn visszajártam Kaposvárra, aztán megnősültem, gyermekeim születtek, és velük jöttem haza a nagyszülőkhöz – mondta a szerző. – Itt maradtak a barátaim, az iskolatársak. Az osztályfőnököm most lett 90 éves, vele is rendszeresen találkozom. Tagja vagyok a Berzsenyi-társaságnak. Nekem Somogyország a szülőhazám, a szűkebb pátriám. A könyvben nagyon sokat foglalkozom a gyermekkorommal, az ifjúságommal, így nagyon sok írás szól Belegről és Kisbajomról, az életről az 50-es években, valamint a kaposvári gimnáziumi éveimről. Azóta megváltozott a vidék. Az én gyermekkoromban Kisbajom ezerfős „kisközség” volt, ma alig négyszázan ha lakják. Az utcasor, ahol még áll a szülőházam, már csak félig van meg.

Csokonai Attila a szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán végzett magyar–német szakon. Újságíró gyakornokként kezdte, tanított és volt könyvtáros, végül a Móra könyvkiadóban találta meg a helyét, ahol 15 éven át dolgozott. Szerette a munkáját, olyan írókkal, grafikusokkal találkozott, akik a jó gyermekkönyvekért mindent megtettek. 1993 után kényszerből lett vállalkozó, mert nem az a típus, aki szeret számlát adni. Azt sem rejti véka alá, hogy megküzdött a dep­resszióval és az alkoholbetegséggel.

– Az embernek őszintén szembe kell nézni a múltjával – mondta erről. – Nem tagadom, hogy a 90-es években, amikor nem találtam a helyemet, és nem volt stabil, állandó jövedelmem, lejtőre kerültem. Az volt az álmom, hogy egy gyermekmagazint szerkesszek, de nem találtam hozzá támogatót. Végül 50 éves koromban úgy döntöttem, hogy ez így tovább nem mehet, és ettől újjászülettem.

Mindenkinek saját magának kell meghoznia a döntést

Csokonai Attila írásai arról is szólnak, miként lehet és kell újjászületni. Mindenkinek ajánlja, hogy szedje össze magát, nem kell belehalni abba, ha valaki lejtőre kerül. A mai magyar társadalomban a becslések szerint egymillió ember érintett dep­resszióval és alkoholizmussal, és a kettő néha átfedi egymást. Csokonai Attila saját tapasztalatból mindenkinek ezt üzeni, hogy akinek ilyen problémája van, beszéljen róla, vallja be először önmagának, és utána kérjen segítséget. Az a döntés lényeges, hogy az illető rájöjjön, ezt nem szabad tovább csinálni, és forduljon szakemberhez. Számára ez jelentette a megoldást, a kiutat és az újjászületést. A Könyvhét kulturális-irodalmi lap főszerkesztő-helyettese volt 1997-től 2022-ig, de abbahagyta az újságszerkesztést és a műfordítást, majd belevágott a prózaírásba. Több regényen is dolgozik, melyek az 50-es évekről szólnak, a Rákosi-korszakról, amelybe beleszületett.