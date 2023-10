– Amikor visszatértem Kaposvárra, Plajbász István kezdett el velem foglalkozni – folytatta Andrea. – Színesítette az addig meglehetősen egyhangú, csirke, rizs, zöldség étrendemet, és nagyon kemény, versenyre felkészítő edzéstervet állított nekem össze. Így vált reális elképzeléssé az, hogy ne csak majd a tavaszi versenysorozatban méressem meg magam, de már a most őszin is el tudtam indulni.

A kemény munkának meg is lett az eredménye. Október elején a WABBA testépítő szervezet versenyén mindjárt 4 kategóriában is indult. A 165 cm-nél magasabb tehetségkutató kategóriában, illetve a 163cm-nél magasabbak bikini kategóriájában a második, a 24 év alatti bikini kategóriában harmadik, míg a 21 éves kor alatti bikini kategóriában az első helyet sikerült megszereznie. Ez utóbbi eredményével bekerült a profik összesített mezőnyébe, ahol a hatodik helyet szerezte meg.

– A következő versenyem a Bodysport verseny volt – sorolta tovább eredményeit Balassa Andrea. – Itt a tehetségkutató kategóriában harmadik, a sportmodell kategóriában pedig második helyezést értem el.

Természetesen, mint minden igazi testépítőnek, Andreának is fő célja a profi kártya megszerzése. Elmondása szerint ehhez azonban még sokat kell dolgoznia, több izmot kell felépítenie. A tavaszi szezonban mindenképpen szeretne eljutni egy Superbody versenyre, és az IFBB szervezet versenyére is.

– Még nagyon fiatal vagyok, így nincs még megfelelő izomérettségem – ismerte el Andrea. – De kemény munkával és idővel ez is meglesz. Már most is sokat fejlődtem. Például a pózolásom a Tündérszépek versenyen még rettenetes volt, ezt el kell ismernem. Mostanra Tar Eszter segítségével ez teljesen megváltozott, sokkal szebben magabiztosan mozgok, ennek nagyon örülök!