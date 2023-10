– Feleségem természetgyógyász, ő készíti a gyógynövényes mézeket, de ma hoztunk saját gyártású viaszgyertyákat is a mézfelhozatal mellé – mutatta portékáját. Megjegyezte: vadszeder mézet is kínálnak, amely igazi különleges termékük. Ahogy szemlélődtük, szépen fogyotta hétvégi főzéshez a leveszöldség, a húsos pultok előtt is sorokban álltak a vásárlók.

– Nagyon jó árban van a csirkemell filé, ragulevest főzök belőle szombaton – mondta az egyikük. A virágosok már a közelgő Mindenszentekre készültek. Cserepes krizantémot már hatszáz forintért is vásárolhattunk, de 150-180 forintért árvácskát is lehetett találni. Aki megéhezett a vásárlás közben zöldséges marharagut kaphatott, Orbán Ágnes frissen sütött perecet kínált a vásárlóknak.