A Lukács Károly Városi Könyvtár adott otthont a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Somogy vármegyei regionális találkozójának, amelyen somogyi, tolnai, baranyai és zalai könyvtárosok találkoztak. Az egész napos program részeként meglátogatták a kalandparkot, a magasösvényt, a Gömbkilátót és a Kishegyet.

Természetesen szakmai tanácskozás is helyet kapott a programban, így a könyvtár népszerűsítéséről, a feldolgozói tevékenységről, valamint helyi kuriózumokról is szó esett. Így a harmincöt résztvevő könyvtáros hallhatott arról is, hogyan működik a 2020-ban a Platán strandon beindított strandkönyvtár. – Ezen a nyáron 245-en vették igénybe a szolgáltatást – mondta Béres Krisztina, könyvtárvezető. Hozzátette: a strandkönyvtár indítása egyedi támogatással és összefogással jött létre, s még közösségi csoportokban is jelezték az olvasók igényüket a szolgáltatásra.

Az állandó pavilon 10 millió forintból készült el, ahol ezer olyan kötetet forgathatnak a strandolók, amelyek a könyvtár rendes állományában megtalálhatók. – A beiratkozott olvasók ingyen használhatják, aki nem könyvtári tag, 500 forint ellenében egy hétre maximum 3 könyvet vihet ki – mondta Béres Krisztina. A strandkönyvtárral 45 új olvasóra tett szert a bibliotéka, és meglepő módon sokan keresték a kortárs magyar írók könyveit, valamint skandináv­krimi-írók munkáit.

– A találkozón volt több olyan könyvtárból kolléga, akiknél nincs strand, számukra ez újdonság volt, de kifejezetten jó kezdeményezésnek tartják. Többen kiemelték, hogy új területre visszük a kultúrát, a strandra, ráadásul olyanokhoz, akiket nehéz elérni. A gördeszkapálya mellett van ugyanis a pavilonunk, így sokszor tinédzserek is jöttek és olvastak vagy társasoztak – tette hozzá a könyvtárvezető.