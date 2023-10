A szűkösebb Zárda utcai épületből a Kossuth tér sarkára költözött az MVM kaposvári ügyfélszolgálata. – A történelmi belvárosban avatjuk fel irodánkat és 21. századi körülmények között várjuk ügyfeleinket – mondta el köszöntőjében Mátrai Károly, MVM Csoport vezérigazgatója. Kiemelte: az év első kilenc hónapjában 15-20 ezer ügyet intéztek, amelyek többsége a földgázzal volt kapcsolatos. Jövőre a teljes dunántúli régió Eon ügyfeleinek kiszolgálása is az MVM-en keresztül fog történni és tervezik, hogy energetikai tanácsadást is fognak adni.

Fotó: Lang Róbert

Szita Károly, Kaposvár polgármestere felidézte, mikor a Zárda utcában haladt el, akkor látta, hogy az ügyfélszolgálat előtt az utcán állt a sor és akkor javasolta a vállalatnak a Kossuth téri ingatlant. Elmondta azt is, hogy a város is az MVM-től vásárol gázt és a partneri viszony régi múltra tekint vissza. Köszönetet mondott a kormánynak, hogy az energiaválság közepette az önkormányzatokat segítették, Kaposvárnak 840 millió forinttal enyhítette a megemelkedett költségeit. Gelencsér Attila, Kaposvár és térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy Európában a magyarok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat. Szeretnék azt is, ha a vállalatok is kedvezőbben juthatnának a villanyhoz és a gázhoz.

– Kaposvár egy olyan város, amely saját energiapolitikával rendelkezik és az innovatív megoldásokra, a klímavédelemre összpontosítanak – kezdte köszöntőjét Koncz Zsófia Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Kiemelte: 2013 óta a magyarok fizetik a legalacsonyabb áram és gáz árakat Európában és azon dolgoznak, hogy ez ne változzon. – 2022-ben az energiaválság közepette több ügyfél kereste fel az MVM csoportot és erre reagált a vállalat, a kaposvári ügyfélszolgálat mellett országszerte további tíz iroda kialakítását tervezik – mondta el a miniszterhelyettes.