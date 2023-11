Minőség és szakértelem

A pálinkakészítés művészete finom egyensúlyon alapul: a megfelelő alapanyagok kiválasztása, a főzési folyamatok pontos ismerete és a minőségellenőrzés kulcsfontosságú. A pálinkakészítő tanfolyamok éppen azért fontosak, mert nem csupán elméleti tudást, hanem gyakorlati készségeket is biztosítanak, így a résztvevők képesek lesznek magas minőségű párlatot előállítani, legyen szó otthoni, hobbiszintű vagy akár a nemzetközi piacokra törő, üzleti céllal történő pálinkafőzésről.

A pálinkafőzés gazdasági és piaci perspektívái

A pálinkakészítés nem csupán kulturális, hanem jelentős gazdasági tevékenység is, különösen Magyarországon. A minőségi pálinka iránti növekvő kereslet és a folyamatosan változó piaci trendek miatt egyre fontosabb a szakszerű képzés és a technológiai innováció. A DEKRA Akademie felnőttképző tanfolyama éppen arra biztosít lehetőséget, hogy a résztvevők megfeleljenek a piac elvárásainak és kiemelkedjenek a versenyben.

A tanfolyam ugyanakkor egyedülálló lehetőséget kínál a résztvevőknek: szakértő oktatók, modern technológiai háttér és a gyakorlat középpontba helyezése révén a tanfolyam résztvevői nem csupán elméleti tudásra tehetnek szert, hanem valós készségeket is elsajátíthatnak. A tanfolyamhoz való csatlakozás pedig egyszerű: az elkötelezettség és a pálinkakészítés iránti szeretet mellett csupán alapfokú iskolai előképzettség szükséges.

A felnőttképző 2023-ban, már 4 tanfolyamot is indított az új elnevezésű pálinkakészítő képzésből. E képzések sikeres befejezését követően a résztvevők képessé válnak arra, hogy új tudások birtokában aktív szereplőivé váljanak a magyar pálinkaiparnak.

A tanulók jártassá válnak a pálinka-előállításban és a hozzá kapcsolódó szakmai technológiák alkalmazásában. Nemcsak a cefrekészítés, erjesztés, a nyers párlat kezelésében, érlelésében szerez magabiztos tudást, hanem az elkészült pálinka szakszerű palackozásában is. A résztvevők képessé válnak hatékonyan és gazdaságosan kezelni, működtetni pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket, miközben megismerik a jövedéki termék adózására, elszámolására vonatkozó hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket. A sikeres vizsga után pedig, szakmai ismeretei alapján akár pálinkakóstolót, -bemutatót is tarthat a képzés résztvevője.

„A pálinkafőzés művészetének elsajátítása nem csupán személyes siker, hanem hozzájárulás a magyar gasztrokultúra és gazdaság fejlődéséhez is. A tanfolyamelvégzését követően a résztvevők képesek lesznek a hagyományok megőrzésére, azok továbbfejlesztésére is, miközben hozzájárulnak a magas színvonalú, minőségi termékek piacra kerüléséhez. Egy ilyen képzés befejezése nem csak egy tanúsítvány megszerzését jelenti, hanem egy új szakmai és személyes fejlődési utazás kezdetét is” – mondta Tornyi Lajos, a DEKRA Akademie értékesítési igazgatója. Hozzátette, hogy nem kizárólag vállalkozók érkeznek a tanfolyamokra, vagy a pálinkakészítés iránt hobbi szinten érdeklődők, hanem azok is, akik e végzetséggel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.