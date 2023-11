A Karitász Csoport megújítása alkalmából Tomanek Ferenc Áron plébános ünnepi szentmisét mutatott be a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, mely alkalomra a Kaposvári Egyházmegyei Karitász vezetője és munkatársai is eljöttek hálát adni a helyi önkéntesekkel együtt. Feketéné Szabó Márta egyházmegyei igazgatónő erről a következőket nyilatkozta: „Hatalmas küzdelem a karitatív tevékenységet folytató szolgálatoknak, hogy a mai kor igényeihez tudjanak igazodni. Örömmel töltött el bennünket, hogy marcali csoportunk a szükséget látva, a megújulást választotta és töretlen lelkesedéssel folytatja a szükséget szenvedő emberek támogatását. Az ünnepség fényét emelte, hogy három közel harminc éven keresztül szolgáló munkatársunknak – Jáki Zoltánnénak, aki egyházmegyénkben önkéntes Karitász igazgatóként is szolgált, illetve Jáki Zoltán és Vida Endréné önkéntesünknek – egy-egy szép oklevéllel megköszöntük szeretetből fakadó áldozatos munkáját. Tomanek Ferenc Áron marcali plébános atyának egy emlékplakettet adtunk át, amellyel hálánkat és szeretetünket fejeztük ki számára, a kaposvári Szent Imre templomban, majd itt Marcaliban folytatott Karitászt támogató példaértékű és alázatos munkájáért.” A Marcali Karitász Csoport jelenlegi vezetője, Sávoly Andrea pedig egy-egy szál piros rózsával köszönte meg a kitüntetettek munkáját, és a közösség tagjaival együtt kérte Isten áldását a további életükre. A szentmise végén jelenlévő új és a régi karitász tagok pedig együtt mondták el a Karitász munkatársak imáját, melyben megköszönték Istennek, hogy szeretete erejével, az akaratát cselekedhették a jószolgálati munkában, és továbbra is kérték a Szentlélek segítségét a jövőbeli tevékenységükre. Végül a helyi csoport tagjainak jóvoltából, a plébánián szeretetvendégséggel zárult az este, ahol szendvicsekkel, pogácsával, süteményekkel és frissítőkkel vendégelték meg a jelenlévő kaposvári és marcali karitász aktivistákat, miközben eszmecserét is tudtak folytatni egymással, megosztva a tapasztalataikat. A Marcali Karitász Csoport – Kiss Iván esperes-plébános támogatásával – 1996. november 22-én alakult meg az egyházközség közösségi házában (X-házban) 18 fővel. Az önkéntesek létszáma lényegében azóta sem nagyon változott, csak időközben – különféle okok miatt (mint pl. betegség, halálozás stb.) – cserélődtek a személyek.