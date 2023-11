November első hétvégéjén a Déli pályaudvaron komplex karbantartást végeznek. A korlátozás miatt szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom az állomáson, a vonatok nagy része a Déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik.

A Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig fél­óránként indulnak. A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőkben és a MÁV applikációban is. Szombaton és vasárnap a keszthelyi Balaton IC-k, a nagykanizsai Tópart IC-k, az elővárosi S30-as és Z30-as, valamint az éjszakai székesfehérvári személyvonatok Budapest-Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Mindkét reggel a Siófokról 4.28-kor induló személyvonat és a Keszthelyről 4-28-kor induló sebesvonat fővárosi végállomása is Kelenföld.

Péntek, szombat és vasárnap este a Siófokról 22.05-kor induló InterRégió csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, ahonnan csatlakozó pótlóbusz indul 23.55-kor a Déli pályaudvarra.