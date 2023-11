Bécs, Zágráb és Ljubljana megunhatatlan helyszíne azoknak, akik adventi vásárba szeretnének utazni, de Pozsonyt, Grazot és Hallstattot is sokan kedvelik. Solymos Gábor a Hermes Tours utazási iroda ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a koronavírus-járvány után már tavaly is sokakat juttattak el valamelyik népszerű városba, és az előzetes foglaltságok alapján az idei adventi szezon is jónak ígérkezik.

– Óriási igény van az egy napos kirándulásokra – hangsúlyozta Solymos Gábor. – Általában szombaton vannak az utazásai napok, ezért senkinek nem kell hiányoznia mondjuk a munkahelyéről, ráadásul olyan áron kínáljuk, ami megfizethető. Úti céltól függ, de személyenként 17-20 ezer forintba kerülnek az utazások. Azt gondoltuk, hogy Bécs „lerágott csont” és kevesen választják majd, hiszen évek óta viszünk oda turistákat, de amit meghirdettünk utakat, azok máris beteltek. Nemcsak az adventi vásárba juthatnak el a kirándulók, hanem a csokigyárba is. Vélhetően ezért kedvelt hely Graz és Pozsony is, mert ott is van csokigyár. Tényleg „karnyújtásnyira” vannak ezek a helyek és viszonylag gyorsan oda lehet érni, majd az adott településen nagyjából 7 órát eltölteni – mondta Solymos Gábor.

A Hermes Tours utazási iroda ügyvezetője arról is beszélt, a lengyelországi Zakopane is nagyon felkapott hely lett. Oda három napos adventi utakat szerveznek, melyet nagyon sokan választanak. Az örök kedvenc település azonban az ausztriai Hallstatt. Solymos Gábor hozzátette, a gázolaj ára megdrágult, a múzeumi belépők is többe kerülnek, van ahol 300 százalékkal kell többet fizetni. Azonban az áraikat úgy alakítják ki, hogy fizetőképes legyen. Az adventi vásárok már november 25-től várják a turistákat egészen december 23-ig. A kirándulásokat általában hétvégente szervezik, viszont érdemes hétköznap is ellátogatni, mert akkor sokkal kevesebben vannak.

Útdíj szabja át a tarifát

Szabó Bence László a bolhási Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, a koronavírus-járvány előtti időszakkal azonos az érdeklődés a külföldi utak iránt. A belföldi kirándulások után azonban visszaesett a kereslet. – Bécsbe visszük a legtöbb turistát ilyenkor – mondta Szabó Bence László. – Viszont azt tapasztaljuk, hogy Zágráb, Ljubljana és Pozsony is népszerű hely. Általában nyugdíjas csoportokat, civil szervezeteket szoktunk eljuttatni az adventi vásárba. Ebben az időszakban szombaton és vasárnap is dolgoznak az ötven és húsz személyes buszaink. Egyelőre év eleji árakon fuvarozunk, de már most lájuk, hogy januártól emelünk a díjakon nagyjából 30 százalékkal. Ennek egyik oka, hogy február elsejétől bevezetik majd az útdíjat, ezért a főutakon és a gyorsforgalmi úthálózatokon is fizetnünk kell – tette hozzá a személyszállítással foglalkozó cég ügyvezetője.