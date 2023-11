Már készülnek az ünnepekre a Kapos-Coop Zrt. kórházzal szemben lévő üzletében. A bolt polcaira többféle méretű és fajtájú mikuláscsokit tettek ki a dolgozók a napokban, és hamarosan a szaloncukrokat is kihelyezik. Szunyog Csaba, a Kapos-Coop Zrt. ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta, azt egyelőre még nem tudják, hogyan lesznek nyitva szenteste napján. Mivel december 24-e idén vasárnapra esik, ezért azok a boltok, amelyek a hét utolsó napján amúgy is nyitva szoktak lenni, feltehetően fogadják majd a vásárlókat.

Ságiné Papp Nikolett kaposvári bolttulajdonos érdeklődésünkre elmondta, ha nem lesz kötelező boltzár szenteste napján, akkor az Erdősor utcai és a Kecelhegyi boltjuk is nyitva tart. Kiemelte, dolgozóik eldönthetik, hogy szenteste vagy szilveszterkor akarnak dolgozni. Erre már régóta odafigyelnek, és jól is működik a rendszer.

Kerestük a Spart és a Tescót is, hogy megtudjuk, született-e már döntés náluk arról, hogy nyitva tartanak-e szenteste, de egyik áruházlánc sem válaszolt a kérdésünkre.

A Lidl dolgozóinak azonban nem kell azon gondolkodniuk, melyik napra vállaljanak műszakot az év végi ünnepekkor. Az áruházlánc vezetése szakszervezeti kezdeményezésre és javaslatra úgy döntött, nem, a boltjaik nem nyitnak ki december 24-én. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke megkeresésünkre elmondta, Magyarországon eddig még nem volt példa arra, hogy zárva legyen egy kereskedelmi üzlet szent­este napján.

Azt gondoljuk, példamutató magatartás, amit a Lidl képvisel . Bízunk benne, hogy lépésük figyelemfelkeltő lesz, és más vállalkozások is elgondolkodnak azon, hogy pihenőnapot biztosítsanak a dolgozóiknak. A szeretet ünnepéről beszélünk, amikor jó, hogy együtt tudnak lenni a családok. S azt sem szabad elfelejteni, hogy a kereskedelemben dolgozók hetven százaléka nő, ezért fontos, hogy készülni tudjanak a karácsonyra.

– emelte ki Bubenkó Csaba.